Ein Schwerverletzter in Herford: Mordkommission ermittelt

Herford. Nach einer Auseinandersetzung mit zwei Verletzten am Dienstag in Herford ermittelt eine Mordkommission. Zu den Hintergründe des Streits und weiteren Details wollte sich die Bielefelder Polizei erst am Mittag äußern. Beide Verletzten wurden am Nachmittag nahe eines Einkaufszentrums aufgefunden und in eine Klinik gebracht. Einer von den beiden ist nach Angaben der Polizei schwer verletzt worden.

Als erstes hatte die «Neue Westfälische» über den Polizeieinsatz berichtet. Medienberichte über einen Streit zwischen verschiedenen Familien als mögliches Motiv bestätigte die Polizei nicht.

dpa/lnw