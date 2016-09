Ein Schandfleck in Rünthe

Seit vielen Jahren steht ein großes Gebäude an der Kreuzung Werner Straße/Westenhellweg in Rünthe. Früher befand sich darin eine Gaststätte mit dem Namen „Jockenhöfer“, weshalb das Haus allgemein Jockenhöfer-Bau genannt wird.

Inzwischen hat es sich zu einem echten Schandfleck entwickelt. Die Stadt würde es am liebsten abreißen lassen, damit dort etwas Neues gebaut werden kann. Aber das darf sie nicht. Denn das Gebäude befindet sich in Privatbesitz. Es gehört einer Gesellschaft, die ihren Sitz in Großbritannien hat. Offenkundig ist es ihr egal, was aus ihrem Gebäude in Bergkamen wird.

Die Stadt hat aber wenig Möglichkeiten, Druck auf die Gesellschaft auszuüben. Sie könnte sie nur zum Abriss zwingen, wenn eine Gefahr von dem Haus ausginge. Kürzlich musste die Feuerwehr ausrücken, weil Steine vom Dach des Jockenhöfer-Baus auf die Straße fielen. Aber diese Gefahr ist inzwischen beseitigt. Das reicht nicht, um den Abriss zu erzwingen.

Die CDU schlägt nun vor, dass die Stadt das Haus kaufen soll, damit sie es abreißen kann. Das aber will Bürgermeister Roland Schäfer von der SPD nicht. Er sagt, dass die Stadt nicht genug Geld hat, um den Kauf zu bezahlen.