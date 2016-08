Ein Roller braucht kaum Platz

In einem normalen Auto können vier oder fünf Menschen gleichzeitig eine Fahrt unternehmen. Oft aber sitzt nur ein einziger darin. Das Auto ist dann größer, als es eigentlich sein müsste. Und wenn es an die Suche nach einem Parkplatz geht, braucht es vergleichsweise viel Platz.

Weil Parkplätze oft selten sind, machen sich viele Menschen Gedanken darum, ob es auch günstigere Wege in die Innenstädte gibt. Tatsächlich gibt es mehrere: Wer mit Bus oder Bahn fährt, braucht überhaupt keinen Parkplatz, da sein Fahrzeug ja ohne ihn weiterfährt. Aber auch Fahrräder, Motorräder und Motorroller brauchen zumindest sehr viel weniger Platz als ein Auto.

Die Stadt belohnt in gewisser Weise alle, die mit einem Zweirad kommen. An vier Stellen am Rande der Fußgängerzone gibt es Parkplätze, die nur für Motorräder und -roller da sind. Sie dürfen dort kostenlos geparkt werden.

Am Rathaus soll der Motorradparkplatz zwar beseitigt werden, wenn die große Treppenanlage zwischen Bahnhof und Katharinenkirche erneuert wird. Die Stadt will aber an anderer Stelle irgendwo in dem Bereich einen neuen Stellplatz ausweisen, damit Rollerfahrer weiterhin Vorteile genießen.