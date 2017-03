Ein Hund hilft beim Sprechen

MManche Kinder haben Schwierigkeiten zu sprechen. Sie lispeln zum Beispiel oder stottern. Oder sie haben andere Probleme beim Sprechen. Sie können auf eine besondere Schule gehen. Dort sollen sie besser lernen können.

Die Sonnenschule ist zum Beispiel so eine Schule für Grundschüler. Dort wird viel Rücksicht auf die Probleme der Kinder genommen und sie bekommen speziellen Unterricht. Zwar haben sie auch ganz normalen Mathe-Unterricht oder Sport oder Religion. Aber auch in diesen Fächern kommt es viel aufs Sprechen an. Sie müssen in Mathe zum Beispiel nicht nur rechnen, sondern auch ganz viel reden und erklären was sie gerechnet haben. Denn sie sollen viel sprechen, um richtig sprechen zu lernen.

Die Schule hat sogar einen eigenen Schulhund. Er heißt Cara. Cara ist ein Therapiehund. Das bedeutet: Die Hündin weiß ganz genau, wie sie mit Kindern umgehen muss. Sie hilft ihnen manchmal auch bei den Sprachproblemen. Es gibt zum Beispiel Kinder, die nicht mit Erwachsenen reden. Mit Cara reden sie aber gerne. Es ist gut, dass Cara an der Schule ist. Denn so haben die Kinder mehr Motivation. Sie wollen zum Beispiel, dass Cara auf ihre Kommandos hört. Doch dafür müssen sie richtig ausgesprochen werden.