Ein Festmahl auch für Arme

Wenn Angebote für Arme oft genutzt werden, ist das eigentlich kein Grund zur Freude. Denn das heißt ja, dass es viel Armut gibt. Aber dass er dort etwas Gutes tun kann, wo es nötig ist, macht Brasserie-Wirt Fayyaz Sahi doch dankbar. Sein Gastmahl für Bedürftige war in diesem Jahr ein wenig schwächer nachgefragt als sonst. Aber um 150 Portionen dürften es wohl doch gewesen sein, die er zwischen Heiligabend und dem Abend des Zweiten Weihnachtstages gratis verteilte.

Schnitzel mit Pommes und gegrillte Putenbrust mit Reis standen in diesem Jahr zur Auswahl. Alkoholfreie Getränke gab es kostenlos dazu. Und auch diesmal waren es die Geschichten am Rande der Aktion, die Sahi wohl im Gedächtnis hängen bleiben werden. So stand plötzlich ein Gast mit einem Karton im Raum, der mehrere Packungen Süßigkeiten zum Verteilen an Kinder enthielt.

„Einige kommen inzwischen jedes Jahr hierher. Und alle waren sie sehr, sehr glücklich. Das macht mir Mut, diese Aktion weiter anzubieten“, sagt Sahi. Es war nun bereits das zwölfte Mal, dass der aus Pakistan stammende Gastwirt Armen kostenlos ein Weihnachtsessen aufgetischt hat. In den vergangenen Jahren waren es teilweise bis zu 200 Menschen, die an den Festtagen in der Brasserie speisten.