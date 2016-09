Ein Fest an der Thomaskirche

Die evangelische Friedenskirchengemeinde feiert am Sonntag, 18. September, ein Gemeindefest an der Thomaskirche in Overberge. Die Wahl des Festortes ist kein Zufall. Denn die Kirche wird 60 Jahre alt.

Allerdings sieht sie längst nicht mehr so aus, wie 1956, als sie gebaut wurde. Overberge war damals noch eigenständig, die Kirchengemeinde gehörte zu Kamen. Weil der Ort immer weiter wuchs, brauchten die Menschen einen Kirchsaal. Aus dem wurde später die Thomaskirche.

Bei dem Fest, das mit einem Gottesdienst um 11 Uhr beginnt, wird es deshalb auch einen Rückblick auf die Geschichte der Thomaskirche geben. Zum Beispiel erhielt sie in den 70er Jahren einen Anbau, der auch heute noch als Gemeindezentrum dient, in dem sich die Gruppen der Gemeinde treffen.

Die jüngsten Veränderungen an der Kirche liegen noch gar nicht so lange zurück: 2011 erhielt sie einen Glockenturm und natürlich auch eine Glocke. Bei dem Fest am Sonntag gibt es auch Attraktionen für Kinder, zum Beispiel baut die Friedenskirchengemeinde ihre Hüpfburg auf.