Ein Fahrzeug für die Jugend

Fast 400 Kinder sind in der Pfarrei St. Katharina im Einsatz. Manchmal unternehmen sie in kleinen Gruppen auch Reisen. Bisher hatten sie dafür kein eigenes Fahrzeug und mussten deswegen eins mieten. Das war auf Dauer teuer und oft war der Bus auch schon belegt. Dann haben sich die Jugendlichen viele Aktionen ausgedacht. Sie haben einen Sponsorenlauf um ihre Kirche veranstaltet, die Bands der Gemeinden haben ein großes Konzert gespielt und beim Adventscafé haben die Jugendlichen die Gäste bewirtet. So kamen viele Spendengelder zusammen – insgesamt 19.000 Euro. Dann fehlten noch 6000 Euro, um denen Kleinbus zu kaufen, den sie sich für ihre Reisen mit der Gemeinde wünschten. Da beschloss der Gemeindevorstand: Das restliche Geld gibt die Gemeinde dazu. Mit den 25.000 Euro haben sie dann ein Auto gekauft, das natürlich von Erwachsenen gefahren wird. Auch in der Zukunft müssen die Jugendlichen weiter Spenden sammeln, denn so ein Auto kostet auch noch nach der Anschaffung Geld. Für Benzin, Steuern und Versicherung wollen die Jugendlichen sich wieder Aktionen einfallen lassen.