Ein Camp für die Jugend

Im Juni wird es im Ruhrgebiet eine Sport-Großveranstaltung geben: Die Ruhr Games. Und das will auch Angelika Joormann-Luft nutzen, die bei der Stadt Bergkamen für die Städtepartnerschaften zuständig ist. Denn bevor die Games im Juni beginnen, gibt es im Hamm ein großes Jugendcamp.

Angelika Joormann-Luft plant, dass Jugendliche aus Bergkamen und aus allen vier Partnerstädten daran teilnehmen. Derzeit knüpft sie Kontakte, um diesen Plan umzusetzen.

Bergkamen unterhält drei Partnerschaften im Ausland: Mit Gennevilliers in Frankreich, mit Wieliczka in Polen und mit Silifke, das in der Türkei liegt. Außerdem gibt es noch eine Partnerschaft mit Hettstedt, das in dem deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt liegt.

Die Städtepartner besuchen sich regelmäßig. So fahren Bergkamener in diese Städte, wenn dort Veranstaltungen stattfinden. Umgekehrt bekommt Bergkamen Besuch, wenn es hier Veranstaltungen gibt. Im Januar will Angelika Joormann-Luft Kontakt zu ihren Ansprechpartnern in den anderen Städten aufnehmen, um die Begegnungen für das Jahr 2017 abzustimmen.