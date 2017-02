Ein Café für Begegnungen

Manche Menschen in Deutschland wissen sehr wenig über Flüchtlinge. Warum mussten sie ihr Land verlassen? Wie war ihre Flucht? Und wovon träumen sie? Damit Flüchtlinge und Einheimische mehr miteinander sprechen können, haben Schüler und Erwachsene aus Unna das „Café der Begegnung“ erfunden. Im ZIB treffen sich einmal im Monat Flüchtlinge und Einheimische. Sie sprechen miteinander, essen Kuchen und trinken zusammen Tee. Manchmal basteln und spielen sie auch gemeinsam. Und Flüchtlinge können dort auch Hilfe bei kleinen und großen Problemen erhalten. Dafür sind viele Ehrenamtliche im Einsatz. Schüler von sechs Schulen engagieren sich in dem Café. Sie backen Kuchen und bereiten Spiele und Bastelaktionen für die Kinder vor. Einer dieser Schüler ist Malte Kreutzer. Er sagt, für ihn sei das ganz normal, zu helfen. „Nur so können wir die Menschen doch kennenlernen, die zu uns geflüchtet sind“, erklärt er. Das Café der Begegnung öffnet jeden dritten Freitag im Monat von 17 bis 18 Uhr in der Schwankhalle im ZIB.