Eigenen Tanzstil entwickeln

Bei den Tanzkursen der Jugendkunstschule ging es eigentlich immer darum, Choreografien zu lernen und dann zu tanzen. Damit ist jetzt Schluss.

Denn die Jugendkunstschule hat ein neues Tanz-Programm zusammengestellt. Gleich fünf neue Tanzlehrer kommen für die Tanzstunden in das Pestalozzihaus. Jeder von ihnen bringt den Teilnehmern andere Tänze bei. Eva Kubitzek gibt Tanzkurse in Ladystyle, also für junge Mädchen. Dipstar zeigt Freestyle, Hip-Hop Newstyle und Experimental. Marlon Witke zeigt den Teilnehmern, wie sie gute Figuren beim Breakdance machen können. Nabil Lalouch tanzt zur House-Musik und Christian Paul zeigt Kindern ab drei Jahren, dass Bewegung Spaß macht.

Das Ziel in allen Tanzkursen ist trotz der unterschiedlichen Bewegungen und Musik aber das gleiche: den eigenen Tanzstil finden. Deshalb bringen die Tanzlehrer ihren Schülern auch hauptsächlich nur die Grundschritte des jeweiligen Tanzes bei. Danach sollen sie selber ausprobieren, welche Bewegungen ihnen Spaß machen. So entwickelt sich bei jedem ein ganz eigener Tanzstil. Die meisten Kurse starten in der kommenden Woche.

Interessierte können auch erst zum Schnuppern kommen und sich später anmelden.