Eigene Comics erfunden

Um Jugendliche mehr für Literatur, also für Bücher und Geschichten zu interessieren, gab es jetzt einen Workshop. In dem haben die Teilnehmer eigene Comics hergestellt. Dazu hatten sie Hilfe von einer Expertin. Yasmin Safak ist Zeichenkünstlerin. Sie hat den Teilnehmern erklärt, wie man einen eigenen Comic entwickelt, wie man die einzelnen Szenen plant und diese dann auf Papier bringt. Die Teilnehmer des Workshops hatten sich seit November an insgesamt sieben Tagen getroffen. Am Ende hatten alle Teilnehmer dann einen eigenen Comic.

Zum Abschluss haben sie sogar noch einen Ausflug gemacht. Sie sind nach Hamburg gefahren. Dort haben sie sich das Musical „Aladdin“ angesehen. Doch auch hier lag der Fokus auf den Comics. In Hamburg haben sich die Jugendlichen mit den Figuren aus dem Disney-Märchen beschäftigt. Sie haben Comic-Steckbriefe zu vielen Charakteren wie Aladdin oder Jasmin geschrieben. Weil der Kurs so gut ankam, sollen sogar noch drei weitere folgen.