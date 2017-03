Ehemann erstochen: Psychisch kranke Frau vor Gericht

Münster. Ein tödlicher Ehestreit in Münster beschäftigt ab heute das Schwurgericht Münster. Die Staatsanwaltschaft wirft einer 46-jährigen Frau vor, im August 2016 ihren Mann erstochen zu haben. Die Beschuldigte gilt als psychisch schwer krank. Bei dem Streit soll sie sich in einem psychotischen Zustand befunden und ihren Mann als Bedrohung empfunden haben. Laut Staatsanwaltschaft war ihre Schuldfähigkeit daher möglicherweise komplett aufgehoben. In dem Prozess geht es deshalb nicht um eine Bestrafung wegen Totschlags, sondern allein um die Frage, ob die Frau für unbestimmte Zeit in eine geschlossene psychiatrische Klinik eingewiesen werden muss. dpa/lnw