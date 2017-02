Ehefrau im Schlaf erschlagen: Mordprozess beginnt

Münster. Vor dem Schwurgericht Münster beginnt heute der Prozess um ein tödliches Ehedrama in Reken (Kreis Borken). Der 57 Jahre alte Angeklagte soll im September seine Ehefrau im Schlaf mit einem Hammer erschlagen haben. Laut Anklage soll der Mann anschließend den Schmuck der 54-Jährigen versteckt haben, um die Tat wie einen Raubmord eines unbekannten Täters erscheinen zu lassen. In seiner Vernehmung soll er dann aber sofort ein Geständnis abgelegt haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es zwischen den Eheleuten einen heftigen Streit gegeben hatte, weil der 57-Jährige in einem Sex-Chat Kontakt mit anderen Frauen aufgenommen hatte. dpa/lnw