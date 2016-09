EU verspricht ihren Bürgern mehr Sicherheit

Straßburg.

Grenzschutz, Erfassung von Reisenden, Austausch von Terrordaten: Das Versprechen für mehr Sicherheit und Kontrolle soll die Europäische Union wieder einen. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker machte dazu im Europaparlament viele Vorschläge, die auch beim EU-Treffen in Bratislava beraten werden sollen. Zudem will Juncker Milliarden-Investitionen, um die Konjunktur endlich in Schwung zu bringen. «Die Europäische Union ist derzeit nicht in Topform», sagte er in seiner Rede zur Lage der Union. Hintergrund ist auch das Votum der Briten für einen EU-Austritt.

dpa