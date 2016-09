EU plant «Solidaritätskorps» mit 100 000 Plätzen

Straßburg.

Straßburg.

Die Europäische Union will ein «Solidaritätskorps» aufbauen, um in Krisenfällen mit Freiwilligen zu helfen. Bis 2020 könnten sich die ersten 100 000 jungen Europäer daran beteiligen, schlug EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im Europaparlament vor. Eingesetzt werden könnten sie etwa nach Erdbeben wie jetzt in Italien oder zuletzt in der Flüchtlingskrise. «Indem sie sich freiwillig dem Europäischen Solidaritätskorps anschließen, können diese jungen Leute ihre Fähigkeiten ausbauen und auch unschätzbare menschliche Erfahrungen machen», sagte Juncker in seiner Rede.

dpa