EU bereit für Londoner Austrittsgesuch

Brüssel. Die EU ist auf das offizielle Austrittsgesuch Großbritanniens eingestellt. «Wir sind bereit, die Verhandlungen aufzunehmen», sagte ein Sprecher der Brüsseler EU-Kommission. «Wir warten auf den Brief.» Zuvor hatte die Londoner Regierung angekündigt, dass Premierministerin Theresa May am 29. März offiziell den Austritt ihres Landes aus der Staatengemeinschaft verkünden will. Beide Seiten haben zwei Jahre Zeit für die Gespräche. Die britische Mitgliedschaft in der Europäischen Union endet damit voraussichtlich im März 2019. dpa