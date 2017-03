Brüssel. Die EU will ihre Linie für die Verhandlungen mit Großbritannien über den Brexit bei einem Sondergipfel am 29. April festzurren. Das kündigte EU-Ratspräsident Donald Tusk an. London will das offizielle Scheidungsgesuch am Mittwoch kommender Woche in Brüssel einreichen. Eine der schwierigsten Fragen ist die Trennung der Finanzbeziehungen. Die britische EU-Mitgliedschaft wird voraussichtlich im März 2019 enden. dpa