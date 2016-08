EU-Kommission kontert Apple-Chef: Keine politische Entscheidung

Brüssel.

EU-Wettbewerbskommissarin Margarethe Vestager hat die Kritik von Apple an der Entscheidung zu Steuernachforderungen in Milliardenhöhe zurückgewiesen. Es handele sich nicht um eine politische Entscheidung, entgegnete Vestager auf Vorwürfe von Apple-Chef Tim Cook. Die Entscheidung stütze sich auf die Fakten des Falls. Die EU-Kommission hält die Besteuerung von Apple in Irland für zu niedrig. Sie hatte das für illegal erklärt und die Regierung in Dublin aufgefordert, bis zu 13 Milliarden Euro von dem US-Konzern nachzufordern.

dpa