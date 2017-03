Durchsuchungen bei rockerähnlicher Gruppierung

Wiesbaden. Die Polizei ist am Dienstag in NRW und anderen Bundesländern gegen eine rockerähnliche Gruppierung vorgegangen. Es habe Durchsuchungen gegeben, teilte das Landeskriminalamt (LKA) in Wiesbaden mit. Hintergrund sei ein Ermittlungsverfahren wegen Geldwäsche, Urkundenfälschung, Erpressung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Durchsuchungen gab es demnach in Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Die Aktion richtete sich gegen insgesamt zehn Beschuldigte im Alter zwischen 29 und 56 Jahren sowie zwei Firmen. Zuvor hatte die «Offenbach Post» online darüber berichtet.

dpa