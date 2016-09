Durch Decke: Zigaretten für zehntausende Euro erbeutet

Bonn.

Bonn.

Durch ein ins Dach geschnittene Loch sind Einbrecher in einen Supermarkt in Alfter (Rhein-Sieg-Kreis) eingestiegen und haben Zigaretten im Wert von mehreren zehntausend Euro erbeutet. Die Täter seien in der Nacht zum Donnerstag über eine Leiter in den Laden gestiegen, teilte die Polizei am Freitag mit. Im Markt brachen sie mehrere Zigarettenautomaten auf. Die Leiter ließen sie nach ihrer Flucht auf dem Dach zurück.

dpa/lnw