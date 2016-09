Duisburger Hafen feiert Geburtstag

Duisburg.

Duisburg. Politiker und geladene Gäste haben am Freitag den 300. Geburtstag des Duisburger Hafens gefeiert. «Deutschland ist Exportweltmeister und Logistikweltmeister - dieser Erfolg wäre ohne den Duisburger Hafen nicht denkbar», sagte Dobrindt seinem vorab veröffentlichten Redemanuskript zufolge. Der größte Binnenhafen Europas am Zusammenfluss von Rhein und Ruhr ist ein wichtiger Arbeitgeber im kriselnden Ruhrgebiet und für ganz NRW.

Neben rund 1000 eigenen Beschäftigten zieht er viele Speditionen, Zulieferbetriebe und Firmen an: Nach einer Studie sind mehr als 45 000 Jobs direkt oder indirekt vom Hafen abhängig - etwa jede achte Stelle in der Industriestadt. Ministerpräsidentin Kraft (SPD) lobte besonders, dass in Duisburg mit dem Hafen nach den Einbrüchen bei Kohle und Stahl ganz neue Arbeitsplätze entstanden seien.

«Die Entwicklung des Duisburger Hafens ist ein gutes Zeichen für NRW - ja, wir können Wandel und wir können Zukunft - und ich bin mir sicher, dass diese Erfolgsgeschichte weitergeht», sagte Kraft ihrem Redetext zufolge.

dpa