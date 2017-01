Duisburg widmet Sieg Vereinslegende Tönnies

Düsseldorf. Die Fußballer von Drittliga-Tabellenführer MSV Duisburg waren nach dem erfolgreichen Rückrundenstart in Gedanken bei Vereinslegende Michael Tönnies. «Ich freue mich, dass wir auch für Tönni gewonnen haben», sagte Trainer Ilja Gruew nach dem 1:0 am Samstag beim SC Paderborn. Tönnies, der in 179 Spielen 101 Tore für den MSV erzielt hatte, war am Donnerstag im Alter von 57 Jahren überraschend gestorben.

In den vergangenen Jahren war Tönnies in Duisburg als Co-Stadionsprecher aktiv. «Das mit Tönni ist eine tragische Sache, das hat uns alle sehr getroffen. Wir haben uns gesagt, dass wir in Paderborn auch ganz besonders für ihn spielen», meinte Abwehrspieler Kevin Wolze.

Durch das 1:0 in Paderborn fühlen sich die «Zebras» bestens in Form für das Spitzenspiel am kommenden Samstag (14.00 Uhr) gegen Verfolger VfL Osnabrück. Die Niedersachsen übernahmen mit dem 3:0 gegen Preußen Münster den zweiten Tabellenplatz.

Der MSV agierte in Paderborn erneut sehr konzentriert in der Abwehr. «Gegen Duisburg bekommst du nicht viele Torchancen und musst in der eigenen Defensive fehlerfrei bleiben. Das ist uns nicht gelungen», meinte Paderborns Coach Stefan Emmerling. Für ihn war es im dritten Spiel als Trainer des Zweitligaabsteigers der erste Rückschlag. «Die Niederlage wirft uns nicht um. Unser Ziel ist der Klassenerhalt», erklärte Emmerling.

Drei Punkte beträgt der Paderborner Vorsprung auf Abstiegsplatz 18, auf den Münster durch die Niederlage in Osnabrück gerutscht ist. «3:0 ist eine klare Geschichte, da brauchen wir nicht drumherum zu reden», befand Preußen-Trainer Benno Möhlmann. Für Münster war es die dritte Niederlage in Serie.

Fortuna Köln bestätigte die gute Form aus der Hinrunde. Der Traditionsclub bezwang Aufstiegsaspirant 1. FC Magdeburg mit 2:1 und rückte auf den fünften Rang vor.

