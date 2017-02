Duisburg läuft zum Gedenken an Tönnies mit Sondertrikot auf

Duisburg. Tabellenführer MSV Duisburg wird im Spitzenspiel der 3. Liga gegen den Tabellenzweiten VfL Osnabrück am Samstag (14.00 Uhr) mit einem Sondertrikot zum Gedenken an Michael Tönnies auflaufen. Wie der Fußballclub am Mittwoch mitteilte, wird auf dem Trikot «Tornado» stehen. Dies war der Spitzname des am vergangenen Donnerstag im Alter von 57 Jahren verstorbenen früheren Duisburger Torjägers. Der MSV-Hauptsponsor (Black Crevice) hat sich bereiterklärt, für die Partie auf seinen Schriftzug zu verzichten. Von den zwei Trikotsätzen wird einer in den kommenden Wochen für einen guten Zweck versteigert. dpa/lnw