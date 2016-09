Düsseldorfs erste Niederlage der Spielzeit gegen Heidenheim

Heidenheim.

Heidenheim. Der 1. FC Heidenheim ist in der 2. Fußball-Bundesliga mit dem zweiten Heimsieg der Saison auf den Relegationsplatz drei vorgerückt. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt, der am Samstag sein neunjähriges Dienstjubiläum auf der FCH-Bank feierte, gewann nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit etwas glücklich mit 2:0 (0:0) gegen Fortuna Düsseldorf. Die Heidenheimer Tim Kleindienst (70. Minute) und Kapitän Marc Schnatterer, der aus 38 Metern traf (76.), fügten den eigentlich gleichwertigen Gästen im der kampfbetonten Begegnung vor 11 100 Zuschauern die erste Niederlage in dieser Spielzeit zu.

Die Partie spielte sich zunächst weitgehend im Mittelfeld ab, hochkarätige Torchancen fehlten. Düsseldorf war aber die spielerisch bessere Elf und wirkte insgesamt reifer. Nach der Pause erarbeiteten sich beide Teams mehr Einschussmöglichkeiten, Heidenheim hatte das Glück auf seiner Seite.

Beim 1:0 wurde Kleindiensts Schuss unhaltbar abgefälscht, vor dem 2:0 kam Fortunas Keeper Michael Rensing nach einem Klärungsversuch nicht schnell genug zurück ins eigene Tor. Schnatterer nutzte dies mit einem gezielten Fernschuss und sorgte damit für die Entscheidung.

