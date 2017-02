Düsseldorf verliert gegen Greuther Fürth mit 0:1

Fürth. Die SpVgg Greuther Fürth hat ihren 400. Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga geholt und die Lage von Fortuna Düsseldorf weiter verschärft. Die Mannschaft von Trainer Janos Radoki gewann am Samstag vor 7978 Zuschauern mit 1:0 (1:0) und überholte die Rheinländer in der Tabelle. Robert Žulj (41. Minute) mit seinem zweiten Saisontor bescherte den Franken in ihrem 977. Ligaspiel den achten Saisonsieg. Die Fortuna wartet indes schon seit acht Partien auf einen Dreier. Während die Fürther nach diesem schwachen Duell auf Platz zehn kletterten, rutschten die Düsseldorfer auf Rang zwölf ab. dpa