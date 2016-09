Düsseldorf spielt Remis gegen Greuther Fürth

Düsseldorf.

Die SpVgg Greuther Fürth hat in der 2. Fußball-Bundesliga den ersten Auswärtssieg der Saison und damit den Sprung auf Platz zwei knapp verpasst. Die Franken mussten sich am Sonntag bei Fortuna Düsseldorf mit einem 1:1 (1:0) begnügen. Der agile Außenverteidiger Khaled Narey erzielte vor 25 866 Zuschauern in der 23. Spielminute mit einem tückischen Distanzschuss das 1:0 für das Team von Trainer Stephan Ruthenbeck. Die weiterhin ungeschlagene Fortuna verstärkte nach der Pause ihre Offensivbemühungen und wurde durch Oliver Fink mit dem Ausgleichstreffer belohnt (78.). Rouwen Hennings leistete beim besten Düsseldorfer Angriff die Vorarbeit.

dpa/lby