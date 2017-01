Düsseldorf erneut ohne Sieg: 0:3-Niederlage gegen Sandhausen

Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf hat den Rückstand zur Aufstiegszone in der 2. Fußball-Bundesliga nicht verkürzen können. Zum Auftakt der Rückrunde verlor die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel am Freitag gegen den SV Sandhausen mit 0:3 (0:1) und blieb im fünften Ligaspiel hintereinander ohne Sieg. Vor 19 317 Zuschauern in Düsseldorf überzeugten die Gäste durch eine gute Defensivleistung. Lucas Höler (14. Minute), Thomas Pledl (75.) und Tim Knipping (86.) erzielten die Tore. Die Fortuna war im Angriff lange ungefährlich und konnte sich erst im zweiten Abschnitt Torchancen erarbeiten. Lukas Schmitz (62.) traf aber nur den Pfosten. dpa