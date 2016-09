Dreijähriger fällt in Düsseldorf aus zweitem Stock

Düsseldorf.

Düsseldorf. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage ist in Düsseldorf ein Kind aus einem geöffneten Fenster in die Tiefe gestürzt. Am Mittwochmorgen fiel ein Dreijähriger aus dem zweiten Stock eines Wohnhauses etwa sieben Meter tief auf eine Rasenfläche, berichtete ein Polizeisprecher.

Nach erster Untersuchung überstand der Junge den Unfall leicht verletzt. Weitere Tests im Krankenhaus sollten noch folgen. Die Eltern erlitten einen Schock und mussten behandelt werden. Der Junge habe sehr viel Glück im Unglück gehabt, als er zwischen Betonflächen genau auf dem Rasen aufgeprallt sei.

Am vergangenen Donnerstag war ein 16 Monate altes Mädchen nach einem Sturz aus dem vierten Stock eines Mehrfamilienhauses gestorben.

dpa/lnw