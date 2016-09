Dreijährige bleibt allein am Bahnsteig zurück

Essen.

Plötzlich sind die Türen zugegangen, die Eltern waren schon im Zug - und die dreijährige Iwana stand alleine auf dem Bahnsteig. Das kleine Mädchen hat am Dienstag auf dem Essener Hauptbahnhof die Polizei und eine 37-jährige Passantin gerührt und auf Trab gehalten. Die Eltern waren gerade dabei, ihr Gepäck in den Zug zu laden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als sie auch ihre Tochter holen wollten, schlossen sich die Türen und die Bahn fuhr mit den Eltern ab. Die 37-Jährige aus Dinslaken habe das weinende Mädchen auf dem Bahnsteig in ihre Obhut genommen und zur Polizei gebracht. Doch weil die Kleine, die mit ihren Eltern aus Syrien geflüchtet war, offensichtlich Angst vor den Uniformen hatte, blieb die 37-Jährige bei ihr - bis 90 Minuten später die Eltern wieder eintrafen.

dpa/lnw