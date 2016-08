Drei deutsche Filme gewinnen Studenten-Oscars

Los Angeles.

Los Angeles. Gleich drei Filmproduktionen deutscher Hochschulen sind unter den diesjährigen Gewinnern der Studenten-Oscars. Wie die Oscar-Akademie in Beverly Hills am Montag (Ortszeit) mitteilte, setzten sich die Filme «Invention of Trust» von Alex Schaad (Hochschule für Fernsehen und Film München) und «Am Ende der Wald» von Felix Ahrens (Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf) in der Spielfilm-Sparte gegen die internationale Konkurrenz durch.

Unter den Gewinnern ist auch der Absolvent der Kölner Kunsthochschule für Medien, Ahmad Saleh. Sein Kurzfilm «Ayny – My Second Eye» - eine deutsch-jordanische Koproduktion - erhält den Preis in der Kategorie «Bester Ausländischer Animationsfilm». Diese Sparte wurde in diesem Jahr neu geschaffen.

Die Trophäen für die Kurzfilme amerikanischer und internationaler Nachwuchsregisseure in insgesamt sieben Kategorien werden am 22. September in Kalifornien verliehen.

dpa