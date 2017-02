Drei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall bei Bonn

Bonn. Bei einem Verkehrsunfall in Bornheim bei Bonn wurden am Freitagabend drei Personen schwer verletzt. Ein 20-Jähriger war aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein parkendes Auto geprallt, berichtete die Polizei am Samstag. Das parkende Fahrzeug wurde dadurch gegen ein weiteres Auto geschoben.

Der Fahrer und seine beiden ebenfalls 20 Jahre alten Beifahrer konnten sich aus dem Fahrzeugwrack befreien und kamen ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an, den Schaden schätzt die Polizei auf rund 20 000 Euro.

dpa/lnw