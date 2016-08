Drei Schwerverletzte bei Auto-Kollision in Wesel

.

Bei einem Verkehrsunfall in Wesel sind drei Menschen schwer verletzt worden. Eine 28 Jahre alte Autofahrerin kollidierte am Montagabend beim Linksabbiegen mit dem Auto eines 33-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Beiden Fahrern zeigte die Ampel grünes Licht, sodass die 28-Jährige hätte warten müssen. Rettungskräfte flogen sie schwer verletzt in eine Klinik. Auch der 33-Jährige sowie eine 56 Jahre alte Beifahrerin wurden schwer verletzt. Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge nicht.

