Viersen.

Bei einem Wohnhausbrand in Viersen sind am Mittwoch drei Menschen ums Leben gekommen. Das teilte ein Sprecher der Stadt mit. Bei den Brandopfer handele es sich vermutlich um ein älteres Ehepaar und einen älteren Bewohner in der Dachgeschosswohnung. Der Alarm bei der Feuerwehr ging am Morgen um 07.00 Uhr ein. Zur Brandursache wurden keine Angaben gemacht.

dpa/lnw