Drei Männer durch Messerstiche verletzt: Haftbefehl

Porta Westfalica. Bei einem Streit vor einer Shisha Bar in Porta Westfalica sind drei junge Männer durch Messerstiche zum Teil lebensgefährlich verletzt worden. Gegen einen 18-Jährigen wurde Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung erlassen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Bielefeld am Sonntag mitteilten. Der mutmaßliche Angreifer habe am Samstagabend mit einem Messer auf die drei Männer im Alter zwischen 18 bis 20 Jahren eingestochen. Sie wurden mit erheblichen Stichverletzungen in Krankenhäuser gebracht. Zwei schwebten zunächst in Lebensgefahr, konnten aber mit einer Notoperation gerettet werden. dpa/lnw