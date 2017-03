Drei Kinder bei Wohnungsbrand in Gelsenkirchen verletzt

Gelsenkirchen. Bei ihrer Flucht aus einem brennenden Mehrfamilienhaus haben in Gelsenkirchen drei Kinder und drei Erwachsene Rauchgasvergiftungen erlitten. Als die Rettungskräfte kurz nach dem Alarm am Dienstagmorgen eintrafen, hatten sich die Bewohner des Hauses bereits selbst in Sicherheit gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss quoll dichter schwarzer Rauch. Das Feuer war rasch gelöscht. Alle sechs Verletzten kamen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. Den Sachschaden schätzt die Feuerwehr auf 50 000 Euro. dpa/lnw