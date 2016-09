Drei Haftbefehle nach tödlicher Prügelattacke in Waldbröl

Waldbröl.

Waldbröl. Nach der tödlichen Prügelattacke auf einen 40-jährigen Mann in Waldbröl bei Bonn sitzen drei Männer in Untersuchungshaft. Die Beschuldigten im Alter von 19, 20 und 35 Jahren aus Waldbröl seien am Freitag festgenommen worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Abend mit. Der Haftrichter habe wegen Körperverletzung mit Todesfolge Haftbefehle gegen die drei Männer erlassen. Nach einem vierten Tatverdächtigen wird gefahndet. Die Ermittlungen zu Hintergründen der Tat und Motiv dauerten an.

Eine Gruppe von Tätern hatte einen Familienvater am Abend des 1. September vor einer Gaststätte angegriffen und zusammengeschlagen, hatte die Polizei am Vortag mitgeteilt. Am vergangenen Wochenende starb der Mann im Krankenhaus an den Folgen seiner Verletzungen. Die Polizei prüft, ob es einen Zusammenhang zu anderen Straftaten gibt, die ebenfalls am Tatabend begangen wurden. Es seien mehrere Anzeigen eingegangen, unter anderem wegen Raubes und Körperverletzung. Die Opfer gaben an, dass sie von mehreren Tätern angegriffen wurden.

dpa