Drei Deutsche sterben bei Feuer auf Jacht in Italien

Iserlohn. Bei einem Brand auf einer deutschen Jacht in Italien sind am Donnerstag drei Menschen ums Leben gekommen - darunter auch eine 55 Jahre alte, in Frankfurt geborene Frau. Bei den beiden anderen Opfern handelt es sich um zwei Männer im Alter von 53 Jahren aus Iserlohn beziehungsweise Hemer (Märkischer Kreis), wie die Polizei in der Stadt im Sauerland mitteilte. Die einzige Überlebende sei eine 52 Jahre alte Frau aus Hemer.

Das Boot habe im Hafen der Stadt Loano im Nordwesten des Landes gelegen, als das Feuer am Donnerstag gegen 6 Uhr ausgebrochen sei, berichteten italienische Medien. Die Staatsanwaltschaft ermittele wegen Brandstiftung und fahrlässiger Tötung. Es sei aber schwierig, den Hergang nachzuvollziehen.

