Dortmunds Nachwuchscoach Wolf wird Trainer beim VfB Stuttgart

Stuttgart. Fußball-Zweitligist VfB Stuttgart hat den Dortmunder Nachwuchscoach Hannes Wolf als Nachfolger des zurückgetretenen Cheftrainers Jos Luhukay verpflichtet. Der 35 Jahre alte Wolf betreute zuletzt die U 19 von Borussia Dortmund und soll nun die Schwaben zurück in die Bundesliga führen. «Wir freuen uns, dass wir ihn verpflichten konnten», sagte Sportvorstand Jan Schindelmeiser am Dienstagabend nach dem 2:0 über Eintracht Braunschweig. «Das ist die ideale Besetzung für den VfB Stuttgart. Er verkörpert das, was wir uns mittelfristig und für die Zukunft für den Club vorstellen.» Zuvor hatten die «Westdeutsche Allgemeine Zeitung», die «Ruhr-Nachrichten» und der TV-Sender Sky darüber berichtet.

Luhukay hatte sein Amt nach Streitigkeiten mit Sportvorstand Jan Schindelmeiser nach nur vier Spieltagen aufgegeben. Der Niederländer hatte sich zuvor öffentlich über die Zusammenstellung des Kaders beklagt. Als Interimslösung übernahm Olaf Janßen bei den Spielen gegen den 1. FC Kaiserslautern und am Dienstag gegen Braunschweig. Schindelmeiser hatte zunächst noch offen gelassen, ob Janßen auch noch im Spiel beim VfL Bochum am Freitag auf der Bank sitzen soll.

Nun sicherte sich der VfB den aufstrebenden Jung-Trainer Wolf. Er holte zuletzt drei Meistertitel mit der U17 und U19 des BVB. Seine aktive Karriere hatte er wegen einer Verletzung früh beendet.

