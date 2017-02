Dortmunder sollen Unterrichtsausfälle im Internet melden

Dortmund. Nach Zweifeln an den offiziellen Zahlen zum Schulausfall in Nordrhein-Westfalen will ein Internetprojekt in Dortmund neue Daten sammeln. Eltern, Lehrer und Schüler tragen von diesem Mittwoch an Daten zum tatsächlichen Ausfall des Unterrichts der Ruhrgebietsstadt zusammen. Mit dem im ganzen März laufenden Projekt «Unterrichtsausfall - Der Check» wollen die Tageszeitung «Ruhr Nachrichten» und das Recherchezentrum Correctiv bessere Angaben über ausgefallene Stunden und Vertretungsunterricht erhalten.

Nach einer Anmeldung können die Daten in ein Formular eingetragen werden. Hintergrund sind Angaben des Schulministeriums, wonach im Schuljahr 2015/16 landesweit im Schnitt 1,8 Prozent des Unterrichts ausgefallen ist. Diese Zahl wird von den Projektinitiatoren in Frage gestellt.

dpa/lnw