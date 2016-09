Dortmund bangt um den Einsatz von André Schürrle

Dortmund.

Dortmund.

Borussia Dortmund bangt vor dem Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) um den Einsatz von André Schürrle. Der Weltmeister, der in den ersten beiden Partien der neuen Fußball-Bundesligasaison in der Startelf stand, laboriert an einer Innenbanddehnung. «Das könnte noch mal eng werden, wir müssen zunächst das Abschlusstraining abwarten. Vor dem Training sieht es aber eher negativ aus», sagte BVB-Trainer Thomas Tuchel am Freitag. Bereits beim 6:0-Erfolg der Borussen in der Champions League bei Legia Warschau am Mittwoch musste der im Sommer vom VfL Wolfsburg verpflichtete Offensivspieler pausieren.

dpa/lnw