Dortmund: Menschenmenge umzingelt Polizisten bei Festnahme

Dortmund. Mehrere Dutzend Menschen haben Polizisten bei der Festnahme eines Tatverdächtigen in Dortmund umzingelt. Die Menschen hätten am Dienstagnachmittag geschrien und teilweise versucht, zu dem Verdächtigen zu gelangen, teilte die Polizei mit. Als Unterstützung eintraf, habe sich die Lage beruhigt und die Menge aufgelöst. Menschenmengen hätten zuletzt immer wieder in Dortmund versucht, Einfluss auf die Polizeiarbeit zu nehmen.

Die Streifenbeamten hatten zuvor beobachtet, wie ein Jugendlicher einen anderen mit einer Schusswaffe bedrohte und sie ihm an den Kopf hielt. Sie zwangen den 15-Jährigen unter Vorhalt ihrer Dienstwaffe zu Boden. Dann waren sie schnell von der Menschenmenge umzingelt.

Wie sich später herausstellte, handelte es sich bei der Schusswaffe des 15-Jährigen um eine täuschend echte Attrappe. Der Jugendliche wurde später aus dem Gewahrsam entlassen.

