Dobrindt bereitet Entwurf für Alkohol-Wegfahrsperren vor

Berlin.

Verkehrsminister Alexander Dobrindt will seine Pläne für Alkohol-Wegfahrsperren konkretisieren und bereitet dafür einen Entwurf vor. Alkohol am Steuer sei immer noch eine der häufigsten Unfallursachen, sagte Dobrindt. Bei schweren Alkoholvergehen oder bei Wiederholungstätern würden solche Zündsperren daher als Signal gegen Alkoholmissbrauch gebraucht. Das Ministerium befasst sich seit längerem mit Zündsperren für Alkoholauffällige. Dabei springt der Motor nur an, wenn der Fahrer bei einem Atemtest null Promille hat.

dpa