Warburg. Nicht nur Geldautomaten sind Ziele von Kriminellen mit explosiver Energie. Am Bahnhof in Warburg sprengten Diebe am frühen Mittwochmorgen einen Fahrkartenautomaten in die Luft. Beute machten sie nicht, wie die Polizei berichtete, denn die Geldkassette war noch in dem Automaten, als die Tat entdeckt wurde. Der Sachschaden allerdings beläuft sich auf rund 10 000 Euro. dpa/lnw