Herten. Diebe haben einen Kleinwagen im Ruhrgebiet regelrecht auseinandergenommen. Aus dem Auto bauten die Täter in Herten nicht nur den Airbag und das Lenkrad aus. Auch die Motorhaube, beide Kotflügel und die Scheinwerfer des lilafarbenen Wagens demontierten die Unbekannten, wie die Kreispolizeibehörde Recklinghausen am Montag mitteile. Der Schaden des Autoaufbruchs am Wochenende wird auf 3300 Euro geschätzt. dpa/lnw