Dieb droht mit Spritze

Ein Mitarbeiter des Aldi-Marktes in Königsborn hat am Dienstag einen Ladendieb verfolgt. Das war mutig von ihm, aber auch sehr gefährlich. Denn es kam zu einer Situation, in der der Dieb seinem Verfolger plötzlich drohte.

Der Angestellte des Supermarktes hatte beobachtet, wie ein Mann Waren in seinen Rucksack gesteckt hatte. Und mit diesem Rucksack ging er dann an der Kasse vorbei, ohne zu zahlen.

Der Verkäufer ging erst langsam hinterher. Doch als der Dieb merkte, dass er verfolgt wird, lief der los. Der Verkäufer hängte sich an seine Fersen, schloss zu ihm auf und riss ihm den Rucksack von der Schulter.

In diesem Moment hielt aber auch der Täter kurz an. Er bedrohte seinen Verfolger. Ungewöhnlich war seine Waffe: Der Dieb zeigte eine Spritze, wie sie im Krankenhaus benutzt wird. Was für eine Flüssigkeit darin war, war dem Verkäufer nicht klar.

Womöglich wäre es aber für ihn schädlich gewesen, hätte der Täter ihm diese Spritze verabreicht. Zum Glück entschloss sich der Dieb dann aber, doch weiterzulaufen.

Diesmal lief der Verkäufer nicht hinterher. Er hatte ja auch den Rucksack mit der Beute. Es waren ein paar Dosen Energydrink darin. Dafür sollte niemand seine Gesundheit riskieren.