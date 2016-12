Die kleinen Könige und der Klimawandel: Sternsinger-Aktion

Aachen. Sie öffnen Türen, Herzen und Portemonnaies: Die Sternsinger ziehen in den kommenden Tagen auch in Nordrhein-Westfalen als Heilige Drei Könige von Tür zu Tür, bringen den Segen und sammeln Spenden für Kinder in Not. Zentrales Thema der Aktion 2016/2017 ist der Klimawandel, wie das Kindermissionswerk «Die Sternsinger» und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) als Träger mitteilten. Die Aktion mache auf die Folgen des Klimawandels mit zum Teil extremer Trockenheit am Beispiel Kenias aufmerksam. Die Spenden fließen in Hilfsprogramme für Kinder rund um den Globus.

Nach der bundesweiten Eröffnung der Aktion im Bistum Eichstätt (Oberpfalz) am 29.12. senden auch die Bistümer Aachen und Köln ihre Sternsinger am 30. Dezember aus. Unterwegs sind die Sternsinger aber landesweit in allen Bistümern.

dpa/lnw