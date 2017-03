«Die Schöne und das Biest» stellt Rekorde auf

Los Angeles. Die Musical-Verfilmung «Die Schöne und das Biest» hat in Nordamerika gleich mehrere Rekorde aufgestellt. Der Live-Fantasy-Liebesfilm schaffte einen der zehn besten Starts aller Zeiten in US-amerikanischen und kanadischen Kinos. Außerdem gelang den Disney-Studios mit ihrem Neuling der größte Erfolg, den je ein für Kinder zugelassener Film in Nordamerika und weltweit erzielt hat. Nach vorläufigen Schätzungen des Box-Office-Mojo spielte «Die Schöne und das Biest» allein in Nordamerika auf Anhieb 170 Millionen Dollar ein, weltweit 350 Millionen Dollar. dpa