Die Mischung auf dem Markt

Zwei Mal in der Woche ist in Kamen Markt. Die Händler stehen dann am Dienstag und am Freitag mit ihren Ständen in der Fußgängerzone. Freitags ist meist mehr los, so war es auch diesmal. Da kamen etwa 40 Händler zum Markt. Manchmal sind es an Freitagen sogar bis zu 50 Händler.

Natürlich kann nicht jeder Händler einfach so nach Kamen kommen, wann er will. Wer beim Markt mitmachen will, braucht eine Genehmigung der Stadt, die den Markt veranstaltet. Viele Händler kommen aber regelmäßig zum Markt und haben deshalb einen festen Platz. Wenn sich neue Händler im Rathaus bewerben, schauen die Markt-Organisatoren nicht nur, ob es Platz für sie gibt. Sie überprüfen auch, welche Waren sie im Angebot haben. Denn auf dem Markt werden zwar auch Stoffe und Haushaltswaren verkauft, der Schwerpunkt soll aber auf frischen Produkten wie Obst, Gemüse und Fleisch liegen.

Gute Chancen hat, wer etwas anbietet, was es auf dem Markt bisher noch nicht gibt. So nimmt zum Beispiel seit vergangener Woche eine Händlerin mit einem rollenden Kaffeestand am Kamener Markt teil.