«Die Herausforderung»: Schüler sind drei Wochen «raus»

Aachen. Über 80 Schüler einer Aachener Gesamtschule stellen sich einer ungewöhnlichen Herausforderung. Sie sind insgesamt knapp drei Wochen eigenständig unterwegs: Pro Schüler mit 150 Euro in der Tasche und ohne Lehrer. Die 14- und 15-Jährigen wandern, paddeln radeln oder rollen auf ihren Boards in Gruppen und campen jeden Tag an einem anderen Ort. Für das Projekt «Herausforderung» haben sie gemeinsam geplant, organisiert und Aufgaben verteilt, wie die 4. Aachener Gesamtschule nach dem Start der Schüler mitteilte.

Das Projekt «Herausforderung» verknüpfe Schule mit dem Leben, sagte Projektleiterin Margret Lensges. Für Schüler in dem Alter finde sinnhaftes Lernen, also Lernen durch Einsicht, vor allem im Leben statt. In dem Projekt müssten sie im Team arbeiten, Kilometer ausrechnen, die Tour planen, Ziele stecken, mit Geld umgehen, Fragen stellen, sie dürften aber auch Fehler machen.

Begleitet werden die Gruppen von Studenten, die sich aber nur im Notfall einmischen dürfen. Daneben ist in der Schule rund um die Uhr ein Notfalltelefon besetzt.

Kooperationspartner der Aachener ist die Evangelische Schule Berlin Zentrum, die das Projekt seit 2008 durchführt. Nach Angaben der Schule gibt es «Herausforderung» mittlerweile bundesweit an mehreren Schulen, aber selten wochenlang und ohne Lehrer.

