Deutschland warnt EU-Partner vor Sonderdeals mit Trump

Berlin. Das Auswärtige Amt in Berlin hat die Regierungen der EU-Länder vor bilateralen Sondervereinbarungen mit US-Präsident Donald Trump gewarnt. «Es wird in Europa niemandem nutzen, wenn sich einzelne Länder auf Special Deals mit den USA einlassen», sagte der Staatsminister im Außenministerium, Michael Roth der «Welt». Die Regierung in Washington rief Roth dazu auf, weiter zu ihren Verpflichtungen innerhalb der Nato zu stehen. Trump hatte die Allianz in der Vergangenheit als überholt bezeichnet. dpa